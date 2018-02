Brio se reinventa para melhor atender torcedores, usuários e frequentadores

Com o objetivo de proporcionar uma experiência mais conectada com a paixão que o futebol oferece, a Brio sentiu a necessidade de se reposicionar e reforçar seu compromisso com torcedores, usuários e frequentadores do Complexo Beira-Rio. A partir deste sábado, dia 27, no jogo entre Inter e Avenida, uma ambientação ainda mais acolhedora e em sintonia com a torcida dá boas-vindas aos colorados. A marca Beira-Rio Premier Club também muda e passa a se chamar “Coração do Gigante”. A nova estratégia também contempla lançamento de novos produtos e campanha publicitária, resultado do novo posicionamento.

A iniciativa da mudança começou com a pesquisa de mercado, realizada pela empresa VITAMINA, intitulada “Futebol é Emoção – um estudo sobre comportamento”, que foi aprofundada pelo “Estudo do comportamento de consumo do torcedor em jogos de futebol e de usuários e frequentadores do Beira Rio em outros eventos”, desenvolvida pela MATRIZ, nova agência de publicidade da BRIO.

Depois de mais de um ano de trabalho, pesquisando, conversando, debatendo, ouvindo torcedores, sócios, ex-sócios, não sócios, lojistas, consumidores, fornecedores, usuários e frequentadores do Complexo Beira Rio, em todas as suas facetas. Todas as informações e percepções colhidas, a MATRIZ gerou o trabalho que está norteando o passo a passo deste novo momento da Brio: “Branding Plan – de volta ao jogo”, onde foram definidos novos produtos, campanhas publicitária e promocional, reambientação de espaços, posicionamento estratégico, formatos de comercialização e marcas. A sinalização e as áreas físicas administradas pela Brio terão novo projeto arquitetônico, com design assinado pela premiada Redesenho de Imagem.

De acordo com o CEO da Brio, Paulo Urnau Pinheiro, com esses dados e informações, a empresa buscou instrumentos, formas, respostas e resultados compatíveis com as expectativas e as demandas que foram surgindo. “Tudo está sendo feito para atender o que o torcedor colorado nos sinalizou e para que a experiência de frequentar o Beira-Rio tenha o que de mais importante existe no futebol: a emoção. Emoção, paixão, coração, é o que vem por aí!”

Além disso, a Brio também substituiu toda a sua plataforma tecnológica, que efetua a venda de ingressos, controle de acessos e gestão de contratos, com a empresa IMPLY, permitindo a integração com a plataforma do Sport Club Internacional e, com isso, facilitando a compra de ingressos para o torcedor. Já a agência Conjunto foi contratada para fazer a curadoria dos conteúdos digitais e o novo site do Beira-Rio.

A Brio, (SPE Holding Beira-Rio S.A.), empresa responsável pela administração do Estádio em parceria com o Sport Club Internacional, faz a gestão de 7,5 mil lugares no Estádio, sendo 5 mil em cadeiras e 2,5 mil em 125 camarotes, 65 bares internos e 40 lojas externas. Também, administra o Edifício-Garagem Beira-Rio, com 3 mil vagas de estacionamento e o Sunset Beira-Rio. Além disso, é responsável pelos shows, eventos e pela comercialização de patrocínios, publicidade e merchandising.

