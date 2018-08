Uma turista britânica foi resgatada com vida no final de semana após passar cerca de dez horas no Mar Adriático depois de ter caído de um navio de cruzeiro, informa nesta segunda-feira a imprensa local. A mulher, Kay Longstaff, caiu da embarcação na noite de sábado, quando o navio navegava a cerca de 100 quilômetros do litoral da Croácia.