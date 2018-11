O Reino Unido, se votasse hoje, apoiaria a permanência na União Europeia, uma vez que mais jovens e pessoas que escolheram não votar no referendo de 2016 agora recusariam o Brexit, apontou pesquisa realizada com 20 mil eleitores. Eleitores agora apoiariam a permanência no bloco por 54% contra 46% dos votos.

