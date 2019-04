Bruce Willis põe à venda a mansão onde se casou no Caribe por 127 milhões de reais

Bruce Willis resolveu colocar à venda a espetacular propriedade que tem na ilha Parrot Cay, em Turks e Caicos, com um precinho digno da propriedade do astro de filmes como Duro de Matar e Vidro: 33 milhões de dólares, ou 127 milhões de reais. Com 11 quartos, 13 banheiros, piscina gigante e construído de frente para o mar, o complexo de 29 hectares no Caribe tem duas casas de hóspedes e começou a ser construído pelo ator em 2000, quando Bruce comprou o terreno.

O ator levou quatro anos até que a propriedade ficasse do jeito que ele queria, e fez algumas renovações ano passado. Foi na mansão que Bruce se casou em 2009 com Emma Willis, com quem tem duas filhas, Mabel, de 6 anos, e Evelyn, de 4 anos, e onde o casal renovou os votos mês passado, com a presença da ex-mulher, Demi Moore, e as três filhas Rummer, 30 anos, Scout, 27 anos, e Tallulah, 25 anos.

A suíte principal ocupa praticamente todo o segundo andar da casa, onde os banheiros e a cozinha têm banheiras, bancadas e pias de mármore Carrara. A área de lazer conta com um pavilhão para a prática de ioga e uma playground infantil com direito a barco pirata. Além disso, o espaço de mais de 3 mil metros quadrados tem mata nativa, com espécies frutíferas típicas da região.

