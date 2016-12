Bruna Marquezine acompanha Neymar em treino do Barcelona e Ã© tietada

Depois de curtir alguns dias em Londres, Bruna Marquezine retornou para Barcelona, cidade onde mora Neymar. Apesar de seguir discreta sobre relação com o jogador, a atriz esteve no centro de treinamento do time espanhol, na quinta-feira (1°), acompanhada da família do atleta. No próximo sábado (3) haverá uma partida do Barcelona e Real Madrid na Espanha.

Segundo a colunista Fernanda Nasser, do “Jornal de Santa Catarina”, o treino não pode ser filmado e nem fotografado. No entanto, a blumenauense Elise Oliveira conversou com Marquezine e não perdeu a chance de tietá-la. O registro foi feito por Wallace Oliveira, marido da moça. O casal foi convidado pelo pai do craque para conferir o evento.

Nas redes sociais, os fãs de Brumar apontaram o atacante no reflexo da lente dos óculos da artista e especularam a volta do namoro. “Dá pra ver ele no reflexo dos óculos”, comentou uma internauta. “Acho que foi o Ney que tirou a foto”, disse outra. “Olha a lente dos óculos da Bruna”, apontou uma terceira. “Sempre juntos”, falou uma seguidora. Recentemente, o pai de Davi Lucca movimentou a internet após deixar escapar um quadro de Bruna pendurado na parede de sua casa.

Comentários