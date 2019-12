Celebridades Bruna Marquezine afasta agenciamento da mãe em carreira: “Não é minha empresária”

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

A atriz deixou agência de sua carreira em julho e, desde então, passou a cuidar pessoalmente de contratos e decisões profissionais Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Marquezine afastou rumores de que estaria trabalhando com sua mãe, Neide Maia. A atriz deixou agência de sua carreira em julho e, desde então, passou a cuidar pessoalmente de contratos e decisões profissionais.

Sendo a sua própria empresária, a artista negou ter ajuda da mãe neste processo. Em perfil do Twitter, a fashionista esclareceu algumas questões com relação a reportagem feita pelo “Fofocalizando”, do SBT, no programa de quarta-feira (18). Em vídeo, a notícia dizia que Neide Maia estava cuidando da vida profissional da filha. “Eu não trabalho com a minha mãe, ela não é minha empresária”, afirmou a artista na manhã desta quinta-feira (19).

A atriz tem planos de fazer um intercâmbio no exterior, onde pretende no mínimo 3 meses. A ideia era se dedicar aos estudos, já que trabalha desde pequena. De acordo com notícia, ela teria sido incentivada pela mãe a se aprimorar profissionalmente devido supostas críticas por atuação novela “Deus Salve o Rei”. “Não gostaria que continuassem envolvendo ela em notícias mentirosas como essa”, afirmou a atriz.

Bruna ainda esclareceu alguns fatos da carreira neste ano de 2019, no qual se dedicou a carreira internacional e vários projetos inspiradores. “Por favor! Nenhuma informação nessa reportagem é verdeira”, apontou a artista. De acordo com o programa, ela teria aulas diárias de interpretação de quatro horas com um professor da Casa de Artes de Laranjeiras, fazendo consultas em fonoaudióloga e estudando literatura de clássicos. A artista ainda teria feito cursos intensivos nos Estados Unidos e França.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário