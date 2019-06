Bruna Marquezine come pastel, arroz, feijão e ovo frito e dispara: “Estou bem raiz”

Bruna Marquezine está aproveitando as férias da TV e deu uma liberada nas “gordices” no seu cardápio. Depois de comer pizza em Nova York, a atriz se deliciou com pastel e caldo de cana no sábado (15). No almoço, ela contou com seu prato preferido: arroz, feijão e ovo frito. “Hoje eu estou bem raiz”, escreveu ele no seu Instagram.

Bruna já havia declarado seu amor pela combinação durante participação no canal do Youtube de Fernanda Souza. “Toda vez que viajo para for do país, quando chego, a primeira coisa que quero comer é arroz, feijão e ovo”, contou ela, revelando que come muito. “Sou muito gulosa, a gente é da comida. Come de verdade. Como real. Uma pizza inteira”, completou.

Parceria

Bruna Marquezine e Sasha Meneghel são amigas desde criança e a atriz conta que, desde então, elas sonham com uma parceria. “Desde pequenas, quando ela decidiu que cursaria moda, nós falávamos que eu iria desfilar em um red carpet no exterior com um vestido dela. Eu brincava imaginando o meu Oscar, fazendo poses e agradecendo a ela no discurso”, relembrou a artista em conversa com o Purepeople.

“Temos essa vontade de fazer algo juntas, mas ainda não descobrimos onde será. Queremos fazer uma parceria com alguma marca, só não sei qual”, afirmou Bruna. Em sua última passagem por Nova York, a atriz visitou o apartamento de Sasha e conta que ficou encantada com os trabalhos da amiga. “Fui para Nova York rapidinho resolver uma burocracia e fiquei hospedada na casa dela. Quando cheguei, ela tinha desenhos inacreditáveis em cima da mesa. Eram vestidos de festa maravilhosos. Eu ficava impressionada. Ela é muito talentosa. Os trabalhos dela da faculdade são absurdo de incríveis”, declarou.

Solteira

Bruna Marquezine atraiu os olhares durante a reinauguração da loja “Intimissi” ao surgir com o cabelo ultralongo e robe. Solteira desde o término com Neymar, a atriz declarou que não se importou em passar o dia 12 de junho sem companhia.

“Eu amo dar presente, sempre me dedico muito nisso. A Maisa tuitou esses dias, brinquei ‘Dia dos Namorados ainda existe’. Nem ligo muito, só lembro porque tenho Instagram, as pessoas ficam postando fotos juntos e a timeline só dá casal”.

Neste ano, a atriz passou a data trabalhando e depois se encontrou com amigos, com quem comeu fondue: “Gosto dessas datas mas não levo muito a sério, sempre que eu posso celebrar a vida do lado de quem eu amo, eu tento. Essas datas são mais uma desculpa. Sempre passei de boa, namorando ou não”.

