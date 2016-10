Bruna Marquezine compra apartamento e vai morar sozinha: “Amadurecer e crescer”

A atriz Bruna Marquezine comprou um apartamento com o próprio dinheiro e vai morar sozinha.

“No início foi bem complicado, sou a primeira filha [Bruna é irmã de Luana, de 14 anos]. Ela acha que posso sofrer, e tenho certeza que vou. E é isso que quero: amadurecer e crescer”, disse. Morar sozinha é um desejo antigo da atriz. Bruna já vinha planejando viver essa experiência antes de casar.

Bruna passou parte da infância e adolescência em Duque de Caxias (RJ). Apesar de sentir saudade de sua infância, ela acredita que não deixou de fazer nada em função da profissão. “Não sinto que eu perdi nada. Sinto, sim, que eu hoje perco algumas coisas. Não tenho a liberdade de fazer o que uma jovem de 21 anos faz sem me preocupar com o que vão dizer. Mas entendo que é consequência do meu trabalho. Prefiro viver coisas que me desagradem e continuar exercendo meu ofício e parar.”

