Bruna Marquezine conta que Ludmilla frequenta as reuniões espirituais em sua casa: “Sempre vai lá em casa”

Bruna Marquezine gosta de fazer reuniões espirituais em sua mansão no Rio de Janeiro e conta com a presença da cantora Ludmilla em algumas delas. A atriz elogiou o talento da cantora. “Ela sempre vai na [célula] lá de casa. Na última, ela cantou um pouquinho e eu quase desmaiei. Pensa em uma unção!”, elogiou ela, que ainda pediu para Ludmilla convidá-la para reunião que a cantora fez em sua casa.

A atriz falou sobre sua fé e afirmou não seguir uma religião específica. “Eu nunca me desencontrei com Deus. Eu sempre fui uma mulher de muita fé. Eu não sou religiosa, mas eu tenho muita fé. Eu não acredito em religião. Eu acredito que a religião me afasta e afasta todos nós da essência de Deus, de quem ele realmente é”, acredita.

“Sempre no olho do furacão, a artista diz se fortalecer na força divina durante suas orações encontros com amigos para cantarem louvores, como ela costuma mostrar em seu Instagram. “Óbvio que a minha fé me fortalece. A minha fé é uma das coisas que mantém firme, sempre! É o que me preenche e me alimenta muitas vezes e o que me mantém forte”, concluiu.

Uma das amigas que está sempre presente nos encontros de fé de Bruninha é a cantora e apresentadora Priscila Alcântara. A ex-Bom Dia e Cia dá um verdadeiro show com seu vozeirão entoando canções gospel. Atualmente, Bruna e Priscila estão na Aldeia Nissi, em Angola, para uma ação missionária.

Segredo da boa forma

Bruna ama postar em sua rede social fotos e vídeos de visita à restaurante ou de uma sobremesa. A atriz, que tem um corpo escultural, afirma que come tudo o que posta no Instagram. “Como tudo aquilo mesmo”, garante ela.

“O segredo só pode ser os meus 23 anos. Estou contando ainda com a juventude. Todo mundo fala: ‘Espera que vai mudar’. Estou aproveitando cada segundo”, contou ela. “Também acho que comer sem culpa não engorda.” Mesmo detestando malhar, Bruna não deixa de fazer os treinos com Chico Salgado. “Detesto malhar, mas faço. Faço sofrendo, chorando, xingando, mas vou. Isso faz diferença também.”

Namoro

O relacionamento de Ludmilla e Brunna Gonçalves realmente parece estar indo de vento em popa. Por meio do canal oficial que criou, no YouTube, a dançarina, aliás, compartilhou um vídeo, em que aparece trocando declarações de amor com a famosa cantora. “Vocês não sabem o que ela fez esses dias. Eu postei no Twitter que uma das minhas comidas favoritas era frango com quiabo. Quando acordei no dia seguinte, o almoço era frango com quiabo. Esses mínimos detalhes que fazem toda a diferença”, chegou a revelar Brunna, na frente das câmeras.

Deixe seu comentário: