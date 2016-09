Bruna Marquezine conta que usou tapa-sexo durante cenas quentes para a televisão

Bruna Marquezine conta que tenta não se abalar com o que saem falando dela nas redes sociais. Recentemente, a atriz foi chamada de “oportunista” por um seguidor do Instagram dela após vê-la em fotos com Neymar.

“Óbvio que críticas como essa são críticas maldosas, tento não levar em conta. Porque tento acreditar que para uma pessoa chegar a esse ponto, ela está infeliz com ela mesma. Tento não julgar e não tornar uma questão minha. Uma pessoa que ofende outra na rede social não é uma questão minha, é da pessoa. Tento não me magoar com isso”, defende. Sobre toda essa repercussão em torno do possível retorno do casal, a atriz desabafa: “Fiquei surpresa com a repercussão e claro que não esperava”.

INSEGURANÇA NO PAPEL

A atriz lembra que tremeu na base quando foi convidada para viver a sedutora Beatriz, um mulherão regido pelo prazer em “Nada Será Como Antes”, que estreia dia 27. “Não achava que seria capaz. No início, não me achava mulher o suficiente para fazer um tipo como a Beatriz. Não me achava madura e nem que tinha experiência de vida para fazer uma mulher como ela”, conta.

Mas passada a insegurança do primeiro momento, a atriz segurou a personagem com unhas e dentes. A produção ambientada entre os anos de 1940 e 1950 narra a história da chegada da televisão ao Brasil. No pano de fundo tem Beatriz (Bruna Marquezine), que é uma mulher que transborda sensualidade, sem amarras sociais, regida pelo prazer e disposta a quase tudo para se tornar uma atriz de sucesso.

BEIJO GAY CORTADO

A personagem terá um romance gay com Julia (Letícia Colin), irmã de Otaviano (Daniel de Oliveira), o namorado de Beatriz. “Gravamos um beijo entre as personagens, mas não vai ao ar. Fica sugerido que elas se beijaram. Em muitas cenas, fica implícito que elas ficaram juntas. Mas nenhuma fica evidente. Fica claro que elas tinham um relacionamento. Foram cenas muito bonitas, feitas de forma muito delicada, muito cuidadosa. O que eu vi e senti na hora é que são cenas lindas que contam uma história de três jovens que se envolvem”, explica.

CENAS SENSUAIS

Bruna conta que teve total apoio dos pais para suas cenas sensuais. “Divulgaram uma chamada da Beatriz. Mandei para a minha mãe, que ficou feliz. Disse que estava feliz por me ver feliz e orgulhosa do meu trabalho”, derrete-se. Em uma sequência, o vestido da atriz tem uma renda transparente que deixa o seio quase visível. “Não me senti desconfortável em nenhuma cena. Foi necessário usar o tapa-sexo. É melhor usar (risos). Dublê de corpo não precisa”, entrega.

O público pode se preparar para conferir a atriz mostrando novas facetas, como seus dotes musicais. Em uma cena, a personagem de Bruna interpreta a canção “The Man I Love”. “A voz é minha. Foi uma das cenas mais difíceis. Fiquei um pouco nervosa cantando. Mas, sim, fui eu. É a única música que canto na série. Ensaiamos bastante. A Beatriz é muito interessante para mostrar o meu trabalho e sair dessa zona de conforto da mocinha, que eu já fiz muito”, avalia.

Para evitar decepções, a atriz conta que não gosta muito de planejar a carreira. “Planejar é bom, mas também pode causar algumas decepções. Prefiro confiar no que Deus tem para mim”, garante.

VEGETARIANA E RIVALIDADE

Bruna garante não ter feito nenhum cuidado especial no corpo para manter a boa forma. Contudo, há nove meses, ela se tornou vegetariana. “Nunca fui uma pessoa que come muita carne vermelha, não sentia muita falta. Aí, tinha essa vontade de me tornar vegetariana. E foi assistindo a alguns documentários e lendo um pouco que resolvi que era o momento”, conta.

Na série, a personagem de Bruna dividirá os holofotes com Verônica (Débora Falabella). Tudo porque Beatriz (Bruna) é namorada de Otaviano, principal patrocinador da televisão de Saulo (Murilo Benício). Com esse aporte, a jovem começa uma carreira meteórica na TV e desperta uma natural rivalidade com a famosa atriz.

“Essa troca, estar próximo desses atores, equipe, produção, foi tudo muito rico para mim”, elogia.

Há rumores de que existe uma pequena rixa entre Bruna, de 21 anos, Marina Ruy Barbosa, da mesma idade, e Isabelle Drummond, de 22. Mas Bruna nega qualquer rivalidade e se diz fã das colegas. “São duas jovens mulheres que admiro muito. Tanto como atrizes quanto como mulheres. Óbvio que gostaria de trabalhar com elas”, garante. (Gabriel Sobreira/AD)

Comentários