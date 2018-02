Bruna Marquezine deve se mudar para Paris após fim de novela

Tudo indica que assim que se despedir de sua personagem Catarina, a vilã da trama das 19h, “Deus salve o rei”, Bruna Marquezine vai se mudar de mala e cuia para Paris. Segundo o jornalista Flávio Ricco, a atriz de 22 anos planeja se mudar para a Europa logo após finalizar a trama no Brasil.

Ainda de acordo com o colunista, a namorada de Neymar está sentindo muito a falta do parceiro, e para ficar mais próxima do jogador do Paris Saint Germain, vai realizar a mudança.

Aliás, Bruna nunca escondeu que sempre sonhou em morar fora do Brasil justamente para ter novas experiências e amadurecer. Se a mudança realmente se confirmar, não se sabe ainda como ficará o seu contrato com a TV Globo, onde está desde 2002.

Aliança

Os fãs de #brumar só têm o que comemorar no início de 2018. Além do casal reatar no Revéillon de Fernando de Noronha, em Pernambuco, o namoro está tão sério que Marquezine e Neymar foram flagrados usando anéis de compromisso.

O registro aconteceu durante a festa de aniversário do jogador, em Paris, no dia 6. Os dois estão com anéis de brilhantes idênticos, com um coração preto no centro.

