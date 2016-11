Bruna Marquezine e a ex de Neymar vão a show de Justin Bieber na Espanha

Bruna Marquezine quase esbarrou com Carol Dantas, ex de Neymar e mãe do filho do atleta, durante o show de Justin Bieber, em Barcelona, na Espanha. Isso porque as duas fizeram questão de ir conferir a performance do famoso na cidade. Contudo, pelas imagens publicadas no Instagram, as duas ficaram em locais bastante diferentes durante a apresentação do popstar.

De férias da televisão, Bruna visitou a cidade de Neymar duas vezes nos últimos meses. A famosa, no entanto, ainda não assumiu a reconciliação com o rapaz.

Já Carol se mudou para Barcelona em 2015, com o filho, Davi Lucca, para que o menino pudesse ficar mais próximo do pai.

