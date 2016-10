Bruna Marquezine é flagrada com Neymar em aeroporto

Após passarem o fim de semana em São Paulo, Bruna Marquezine e Neymar partiram juntos na segunda-feira (10) para Barcelona, na Espanha. A atriz acompanhou o jogador de futebol em seu retorno à cidade. Um vídeo feito por uma TV local mostra o momento em que o craque desembarca num aeroporto de lá. Nas imagens, é possível ver Bruna, que se afasta de Neymar quando percebe a presença da imprensa local.

Os pombinhos voltaram a se encontrar no início de julho, na festa junina na casa de Angélica e Luciano Huck. Durante as Olimpíadas, Bruna foi fotografada com o jogador e ganhou uma grande torcida para que reate o namoro. A atriz esteve recentemente na Espanha visitando Neymar, mas eles ainda não assumiram publicamente que reataram o namoro.

