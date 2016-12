Bruna Marquezine e Neymar posam juntos pela primeira vez apÃ³s reatarem o namoro

Bruna Marquezine e Neymar finalmente apareceram juntos. Os dois curtiram a festa à fantasia em comemoração ao aniversário do surfista Gabriel Medina, na noite desta quarta-feira (21), no litoral de São Paulo, e fizeram questão de posar lado a lado, mostrando o que todo mundo já sabia: que eles estão juntos novamente!

Numa foto publicada pelo jogador no Snapchat, o craque aparece vestido de Batman, e Marquezine de Mulher-Gato.

Horas antes, uma foto dos dois juntos começou a agitar as redes sociais. Nela, os pombinhos aparecem em uma selfie tirada por um motorista de táxi, no banco de trás do carro. Bruna e Neymar voltaram a se encontrar no início de julho, na festa junina na casa de Angélica e Luciano Huck, quase dois anos após o fim do namoro.

Durante as Olimpíadas, a atriz foi fotografada com o jogador e ganhou uma grande torcida para que reate o namoro. Ela também esteve visitando o craque na casa dele, em Barcelona. Desde então, o casal vem evitando aparecer junto ou falar sobre o assunto.

