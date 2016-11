Bruna Marquezine é questionada sobre reconciliação com Neymar e desconversa

Aproveitando, atualmente, uma viagem a Londres, na Inglaterra, Bruna Marquezine viveu momentos de muito aprendizado durante o período em que passou no Oriente Médio, onde conheceu campos de refugiados na Jordânia e assentamentos no Líbano.

Ao final, questionada sobre uma reconciliação com Neymar – o sonho de qualquer fã do casal #BruMar” – ela foi incisiva. “Entendo que é uma consequência do meu trabalho e também que tenho o direito de manter minha vida pessoal preservada, e é assim que tento seguir”, revelou ela que viverá a protagonista na novela “Barba Azul”.

