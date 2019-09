Bruna Marquezine encontra Sabrina Sato e Zoe em Milão

Sabrina Sato encontrou Bruna Marquezine em Milão e as duas posaram ao lado da filha da apresentadora, Zoe, no sábado (21). Com um look listrado e turbante azul, a pequena de nove meses surgiu no colo da atriz nas escadas do hotel Principe de Savoia. “Nessa escada eu já subi, já desci, quebrei de ladinho e até encontrei a amiga gata com minha filhota”, escreveu a noiva de Duda Nagle. As duas estão na cidade para a Semana de Moda. Sabrina chamou a atenção ao usar um chapéu amarelo e um look curto no segundo dia de desfiles do evento.

A apresentadora apostou em um look completo Louis Vuitton com mangas bufantes – uma das tendências fashionistas para a próxima estação – para a celebração do aniversário de Ronaldo Fenômeno. Em seu Instagram Stories, Sabrina posou ao lado de Bruna Marquezine, Celina Locks e a jogadora Marta Silva na comemoração. A namorada do craque compartilhou vídeos do agradecimento feito pelo ex-jogador em italiano ao lado de um bolo com a bandeira brasileira.

Em Milão com a mãe e a avó, Kika, esta é a primeira vez que Zoe viaja com Sabrina Sato a trabalho. Antes do embarque, a apresentadora contou que não planejava levar a menina. “Decidi há dois dias levar a Zoe e minha mãe comigo. Eu não ia aguentar ficar longe de saudade e de preocupação”, disse ela sobre a filha, que acenou para fotógrafos ao deixar o Brasil. A apresentadora ficará em Milão até amanhã e depois vai direto para a Semana de Moda de Paris, na França.

Gafe

Em seu Instagram Stories, Bruna Marquezine contou que cometeu uma gafe ao conceder uma entrevista em seu primeiro front row em Milão. “Eu dei entrevista hoje e a moça virou para mim e falou ‘nossa, você só tem 20 anos?'”, contou em vídeo no Instagram Stories. “Falei: ‘não, eu tenho 23!’ e ficamos em um papo”, disse a artista. Foi seu beauty artist, Henrique Martins, que a recordou da idade.

“Chegando no quarto agora, o Henrique falou para mim: ‘meu anjo, você tem 24!'”, afirmou Bruna, que comemorou a nova idade com uma festa em uma boate de São Paulo. Sua assessora de imprensa, Juliana Mattoni, ainda acrescentou: “Eu falei: Bruna, você tem certeza que você tem 23? Porque eu achava que você tinha 24”. “Falei para uma galera essa semana que tenho 23 anos!”, comentou Bruna Marquezine, que apostou em um conjunto amarelo para desfile da grife Boss.

