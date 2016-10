Bruna Marquezine foi ignorada por jornalistas durante desembarque ao lado de Neymar na Espanha

Bruna Marquezine desembarcou com o jogador Neymar em um aeroporto de Barcelona, na Espanha, e foi ignorada por jornalistas. Assista.

Os dois apareceram juntos em uma festa em São Paulo, no fim de semana, e agora foram vistos juntos novamente no aeroporto. A viagem aconteceu depois de o técnico Tite ter liberado o craque para voltar à Espanha após a suspensão que o jogador levou pelo terceiro cartão amarelo, em jogo contra a Colômbia nas Eliminatórias da Copa.

Assim que Bruna viu os repórteres no local, se afastou do jogador e acabou sendo completamente ignorada pelos jornalistas. O único interesse era o retorno do craque ao time Barcelona e bastidores do futebol.

O jogador viu os jornalistas, afirmou que não iria falar com eles e olhou para Bruna, que seguia caminhando distante. A imprensa espanhola fez dezenas de matérias elogiando a beleza da brasileira em 2013, ano que Neymar se mudou para o país.

