Bruna Marquezine foi orientada pela Globo a deixar de ser celebridade e a focar na carreira de atriz. Em sua última renovação de contrato, a atriz, de 25 anos, ainda tentou um aumento no salário, mas saiu do encontro sem ter seu pedido aceito. E, de quebra, ainda ouviu comparação com Grazi Massafera, que seria um exemplo a ser seguido. As informações são do site Notícias da TV.

Ainda de acordo com o portal, a emissora não estaria satisfeita com a exposição excessiva da morena, bem como as promessas de cursos de interpretação fora do país que não foram cumpridas. Vale lembrar que no Carnaval deste ano o nome de Bruna esteve envolvido com o do ex, Neymar Jr., e com o de Anitta. Logo após, ela ainda abandonou o Instagram temporariamente. O resultado para a atriz foi uma imagem arranhada por comentários negativos de alguns seguidores.

Tempos depois, disposta a passar uma borracha nisso tudo, Bruna compartilhou o plano de viajar, entre abril e junho, para estudar interpretação no exterior. Mas, em vez de fazer um curso, a atriz foi vista no festival de música Coachella, nos Estados Unidos, em maio. E no mês seguinte, esteve em Paris para acompanhar a semana de moda. A mãe de Bruna, Neide, chegou a alertar a filha que o caminho seguido poderia dificultar sua renovação de contrato com a Globo, já que o nome de Bruna estava mais atrelado às celebridades.

Fim de contrato e agenciamento

Bruna enfrentou a família em junho do ano passado e estava decidida a deixar o escritório do empresário Zeca Vitorino após 15 anos. Na quarta-feira passada, a atriz avisou em suas redes sociais que seria sua própria agente. “A partir de agora, eu é que me represento como empresária e agencio minha carreira e trabalhos. A Mattoni Comunicação continua cuidando da assessoria de imprensa e imagem”, explicou.

A fase, no entanto, não deve durar muito. Neide, a mãe da atriz, negociou com a filha junto à emissora e está cuidando também do retorno dela ao escritório de Vitorino. Segundo o site, o retorno da jovem estrela ao escritório já é uma certeza.

Procurada, a Globo disse que não divulga detalhes de contrato. “Esse é um assunto interno entre a empresa e seus contratados”, afirma a emissora. Já a assessoria de imprensa da atriz não se pronunciou até o fechamento desta edição.

