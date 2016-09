Bruna Marquezine ganha curtida de Neymar em foto e suspeitas de namoro aumentam

Desde a Olimpíada Rio 2016 realizada em agosto, que os boatos de que Neymar e Bruna Marquezine estão juntos novamente – a reaproximação teria acontecido durante uma festa junina na casa dos apresentadores Luciano Huck e Angélica – não param de crescer.

Depois de ir até a atriz após conquistar o ouro no futebol para abraçá-la na arquibancada e armar um esquema para tentar reconquistar a moça, ele foi flagrado por um fã curtindo uma foto dela no Instagram.

Na imagem, Bruna aparece usando um look elegante e sexy, com direito a terninho e pernas de fora com uma short saia curtinho. Nos cabelos curtos, um coque alto. Assim que os fãs perceberam a curtida do jogador, eles festejaram.

“Olha, o Neymar curtiu a foto da Bruna Marquezine. Acho que voltaram mesmo, hein. Estou explodindo de alegria!”, disse uma seguidora. “Gente, a Bruna está tão linda nesta foto que até o Neymar curtiu”, afirmou outra. “Tomara que tenham voltado. Fazem um casal lindo”, avaliou uma terceira internauta.

Comentários