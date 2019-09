Bruna Marquezine mescla texturas e usa look dark floral em desfile na Semana de Moda de Paris

Bruna Marquezine chegou esbanjando simpatia e deslumbrante ao conferir seu terceiro desfile na Semana de Moda de Paris. Depois de impressionar com cabelo ultralongo em desfile da Dior, a atriz investiu em plumas e transparência para ver as novidades da Maison Margiela e, na manhã desta quinta-feira (26), optou por mesclar texturas e fazer um visual mais colorido para ver a moda primavera/verão 2020 da grife francesa prêt-à-porter Chloé.

Com styling assinado por Rita Lazzarotti, Bruna Marquezine apostou em vestido “dark” floral. A peça com fundo escuro e estampa florida em cores vivas combinava com um trench coat superlongo em tom azul marinho. Para completar, bolsa de couro amarela e um par de sandália nude com strass repleto de brilho.

Ao chegar pelo desfile, a artista sorriu para os cliques dos fotógrafos e assistiu as modelos da marca atravessarem a passarela ao lado da influenciadora Camila Coelho. Depois, ela conferiu a loja com Henrique Martins e se divertiu com o beauty artist: “Você não me deu um presente nessa viagem. To querendo várias bolsinhas, várias blusinhas”.

A passagem de Bruna Marquezine por Paris está sendo bastante movimentada. Na noite de quarta-feira (25), a famosa curtiu aniversário da amiga Isadora Nalon Andreatta no Hôtel Costes. Para a comemoração, a ex-namorada de Neymar apostou em olhos delineados em gatinho e boca vermelha, uma das tendências marcantes deste último outono. Hospedada no Hotel Plaza Athenee, a artista degustou nesta manhã de ovos fritos, kiwi e um mix de frutas vermelhas, tudo compartilhado por ela em seu Stories do Instagram.

Antes de chegar na França, a global esteve pela Itália conferindo a Semana de Moda de Milão. Primeiro, ela se reuniu com diversas celebridades internacionais para assistir desfile da Boss e, aproveitando a companhia de Sabrina Sato, aproveitou uma brecha dos compromissos para paparicar Zoe, filha da apresentadora. Pela capital da moda, Bruna Marquezine ainda prestigiou o aniversário de 43 anos de Ronaldo Nazário, o eterno fenômeno da Seleção Brasileira.

Comentários

A atriz publicou nesta quinta-feira imagens em que aparece de roupão branco ao lado de uma mesa farta de guloseimas como pães e doces. “Quando eu estou neste hotel, me sinto sempre a toda poderosa, depois me faço de fofa e super exagerada! Obrigada por me mimarem!”, escreveu a atriz, que está hospedada no Plaza Atheneé Paris, hotel cujas diárias podem ultrapassar R$ 7 mil.

As imagens foram elogiadas pelos fãs e amigos de Bruna. “A serenidade de quem nunca soube o que é fazer uma compra e pedir o parcelamento em 12 vezes”, comentou Padre Fábio de Melo. “Boa, Bru!”, escreveu o ator Thiago Fragoso. “Extra cute”, elogiou a atriz Juliana Silveira. “Bem plena, lindíssima!”, postou uma fã. “Ícone, fada, musa!”, postou outra.

