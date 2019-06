Bruna Marquezine planeja negócios na moda com Sasha: “Ela é muito talentosa”

Bruna Marquezine e Sasha Meneghel enxergam possibilidades de negócios além de uma amizade de infância. A atriz, que virou uma referência fashion no Brasil, e a estudante de moda planejam fazer algum projeto juntas, como a criação de uma grife. A artista revelou sonhar até em ganhar um Oscar usando um modelito feito pela filha de Xuxa.

“Já comentei isso com ela uma vez, quando ela era bem mais nova e decidiu que iria cursar moda. A gente sempre sonhou em ter negócio juntas e ainda sonhamos. Ela falava assim: ‘Você ainda vai para um red carpet lá fora usando um vestido meu, que vou fazer para você’. Eu ficava me imaginando agradecendo meu Oscar com um look feito por ela. No final do discurso, eu iria falar: ‘Queria agradecer a minha amiga Sasha que fez este vestido’. A gente sempre brinca com isso”, contou.

Apesar do desejo, Bruna confessou não ter nada formulado com a amiga. “Eu fui a Nova York recentemente e fiquei no apartamento dela. Quando cheguei, eu vi desenhos inacreditáveis que ela fez. Tinha de vestido de festa e tudo mais. Na mesma hora, eu mandei uma mensagem para ela elogiando. Ela é muito talentosa. É impressionante. Eu acho absurdo de incrível até os trabalhos da faculdade dela. Sasha está trilhando um caminho muito legal. Nós só ainda não descobrimos como vai ser essa parceria”, conclui.

Desejo de adoção

Bruna Marquezine viveu uma verdadeira transformação interna ao participar de uma ação missionária na África ao lado da amiga apresentadora e cantora gospel Priscila Alcântara. A atriz revelou até ter despertado o desejo de adotar uma criança futuramente.

“Tenho muita vontade [de adotar]. Mas é algo que surge. Não acho que é um plano que você idealiza. Não tem como dizer que vai ser com tantos anos ou se eu estiver casada. São coisas que acontecem. Por mais que eu tenha uma vontade, eu sei que tem o tempo certo para isso. É uma felicidade genuína e pura. Hoje, eu ajudo ONGs da forma que eu posso, apoiando e contribuindo com a minha imagem e outras formas”, declarou.

Bruna também deseja criar o seu próprio projeto beneficente. “Eu tenho um sonho. Mas ainda não tenho ele totalmente idealizado. Eu quero ter uma ONG, mas encontrei muitos projetos legais que eu ajudo. Acho que ainda vai acontecer de eu ter uma minha um dia. Desde criança, eu tenho essa vontade. Me senti completa por inteiro quando estava servindo ao próximo, tanto na viagem ao Oriente Médio, como na missão na África. Eu sou muito feliz fazendo isso”, concluiu.

Deixe seu comentário: