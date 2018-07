Bruna Marquezine planeja ser modelo na Europa após sua mudança para Paris

Bruna Marquezine e Neymar estão com planos de morar juntos em Paris, na França, em agosto. Segundo o “Uol Esporte”, a atriz vai aproveitar o tempo no país para estudar francês e sonha em ingressar no mundo da moda como modelo. Para alcançar o desejo, a intérprete da Catarina, na novela “Deus Salve o Rei”, tem se dedicado a mudar a alimentação e intensificado a rotina de exercícios para a entrada nas passarelas. Recentemente, a artista se tornou embaixadora da Puma no Brasil e protagonizou um ensaio de Dia dos Namorados com o jogador de futebol para a C&A.

Para a revista “GQ”, Marquezine comentou os rumores em torno do relacionamento e falou sobre a possibilidade de morar com o craque: “Não seria uma necessidade para que o relacionamento desse certo. Por que sempre tem que ter um próximo passo e o presente não é suficiente? Eu consigo conciliar a loucura do meu trabalho com a loucura do meu namoro e não entendo a necessidade de correr com tudo. É claro que espero que a gente more junto um dia”. A atriz ainda comentou sobre as contantes especulações em torno da relação: “Sempre que voltamos, as notícias se repetem. Primeiro a gente noivou, depois vai casar. Aí desmancha o noivado, alguém trai alguém. E já engravidei umas quatro ou cinco vezes. Só que não!”.

Em maio, a atriz afastou os rumores de mudança para morar com atacante: “A gente não se cobra isso e nem tem a menor pressa para realizar isso. Onde vamos morar? Quando vamos ter filhos? Se vamos, onde? Em que país? Porque não é a realidade que vivemos hoje. Estamos em um momento muito importante da vida dele, muito delicado, eu na minha. Agora essa não é uma questão”. “Eu tenho 22, ele tem 26, ele está prestes a jogar uma Copa, eu estou gravando uma novela. Essa não é uma questão no relacionamento e nem tem por que ser. Por que sempre existe essa questão quando um casal está junto? Por que não respeitamos o agora, vivemos o agora? Respeitar o tempo das pessoas?”, completou.

Simplicidade do casal

“A simplicidade do meu pai – que é marceneiro, como o pai dele – e o pulso firme da minha mãe. Sempre fui muito sonhadora e ela me trazia para o chão. Me teve cedo, aos 21 anos. Temos uma relação de amizade, mas conflituosa também. Ela cuidou muito de mim e do meu trabalho. Trabalhar em família é complicado”, disse Bruna.

A atriz escreveu uma carta a um jornalista para dizer que não é “só a namorada do Neymar”. “Fui e me orgulho disso. Por que ninguém pergunta pro Neymar se ele vai largar a carreira? Por machismo! Peço para minha assessora de imprensa não me mandar coisas negativas ou mentirosas para que eu não queira responder e ponha mais lenha na fogueira dos outros. Mas por causa de um tweet de uma fã me defendendo acabei pegando a matéria para ler. E, como estou chegando no meu limite, decidi me posicionar. Uma matéria por mês te detonando, você aguenta. Três, quatro por semana, não dá. Me sinto perseguida”, disse.

Casamento?

“Não quero botar o carro na frente dos bois. Nosso próximo passo é morarmos juntos porque, depois de seis anos, entre idas e vindas, queremos ficar grudados. Só vai rolar quando for possível pra mim e pra ele. Todas as vezes em que terminamos e voltamos saíram as mesmas matérias: 1) “teve traição”, 2) “voltaram” 3) “noivaram” 4) “Bruna está grávida”. Já engravidei umas quatro vezes. Também já marquei vários casamentos. Me ofereceram até vestido”, brincou.

“O fato de sermos duas pessoas públicas não dá direito de me perguntarem quantos filhos eu quero ter. Nem meus amigos perguntam isso. A gente morria de vontade de ter um ensaio lindo juntos. Neymar é supervaidoso e eu sou leonina.”

“Adoro o Davi (filho de Neymar com Carol Dantas) e, hoje, me dou bem com a mãe dele. Quando ele pede um irmão, a gente diz: “Fala com a sua mãe”. Amo criança, mas falo firme quando precisa.”

