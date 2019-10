Bruna Marquezine reprova mão de homens em sua cintura durante fotos: “Acho invasivo”

Bruna Marquezine voltou a esclarecer polêmica em foto com fã no Rock in Rio no Twitter nesta terça-feira (15). Durante o festival, o jovem encontrou a atriz e pediu para fazer um retrato. Após o evento, o rapaz relatou que a artista foi “meiga e grossa”. “Bruna Marquezine falando ‘não me toca, por favor’ para o fã que pediu foto com ela. Ok, entendo que ela faz isso com todos os homens mas poxa tem alguns que não têm maldade alguma, só querem um abraço mesmo”, defendeu um usuário no microblog. Bruna, então, deu sua versão para o caso: “Vamos lá… mais uma vez: eu não falei nada. O que disse que faço sempre com todo homem que me pega pela cintura para tirar foto é colocar meu braço entre o meu corpo e o braço ou mão do homem. Não me sinto confortável com um desconhecido me segurando pela cintura”.

Marquezine avalia reclamação de fã

A situação viralizou na internet e dividiu os seguidores de Marquezine. “Bruna, eu entendi a situação. E não disse que você está errada. Provavelmente faria a mesma coisa. Só me coloquei no lugar do fã. Mas em nenhum momento disse que está errada. Tanto que nem te mencionei para evitar julgamentos. Emiti uma opinião pessoal compreendendo inteiramente o teu lado. Mas enfim, obrigada pelo esclarecimento”, afirmou o seguidor. Responsável por explicar a diferença entre publicidade e postagens pessoais no Instagram, Bruna rebateu: “Ele nem meu fã é. E mesmo que fosse, não gosto nem quando um conhecido me cumprimenta pegando pela cintura ou com a mão dentro do cabelo. Acho invasivo, desnecessário, incômodo e dependendo da forma, desrespeitoso”.

Deixe seu comentário: