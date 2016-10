Após passar dez dias com Neymar, Bruna Marquezine retorna para o Brasil viajando de primeira classe

Bruna Marquezine retornou ao Brasil depois de viajar para Barcelona e ficar dez dias com Neymar, com quem voltou a se relacionar. A atriz, que se reaproximou do jogador depois de uma festa julina promovida por Luciano Huck, foi reconhecida por fãs brasileiros no saguão do aeroporto Madrid-Barajas, sem bagagem, embarcando em um voo de primeira classe, na quinta-feira (20).

No dia 10 de outubro, uma TV local registrou o momento em que a intérprete da sensual Beatriz de “Nada Será Como Antes” desembarcou com Neymar por lá, há pouco mais de uma semana, na cidade onde o atacante mora. Vale lembrar que no fim de setembro, Bruna foi visitá-lo e se hospedou em sua casa.

