Bruna Marquezine revela o desejo de fazer live-action da Branca de Neve

Bruna Marquezine decidiu relembrar na sexta-feira (06) o que viu na plateia do show de Sandy & Junior pela turnê Nossa História, no Rio de Janeiro. No Stories do Instagram, a atriz compartilhou diversos vídeos de parte da apresentação dos irmãos.

Porém, um dos Stories chamou a atenção. Nele, Bruna fez uma brincadeira dizendo que gostaria de interpretar a Branca de Neve em um live-action da Disney. “Dando a vida para conseguir fazer um live action”, escreveu Bruna na foto em que aparece ao lado de um copo temático com a princesa estampada. Será que Bruna conseguirá realizar este desejo?

Depressão

Antigamente, as pessoas achavam que a vida dos famosos era perfeita, mas, ultimamente, este estereótipo está acabando: é assustadora a quantidade de artistas que relatam estarem vivendo ou já terem superado uma depressão. Toda a pressão, falta de privacidade, trabalho atrás de trabalho.

Sim, isso desgasta qualquer um, mas muitas vezes nós mesmos não percebemos o quanto estamos cansados física e psicologicamente e quando vamos notar, o quadro já está mais avançado. E foi justamente o que aconteceu com Bruna Marquezine: a atriz contou alguns relatos sobre o período que enfrentou a doença e só nos mostrou como ela pode ser silenciosa.

Após receber inúmeras críticas por conta do seu físico, a artista fez um baita desabafo no Instagram e falou sobre amor próprio, vocês lembram? Pois é, logo depois da publicação, a artista foi a um evento e explicou o motivo de ter aberto aquilo tudo ao público.

“Resolvi falar dessa questão porque eu já tive depressão, eu sei como é não se aceitar, não se sentir bem com o seu próprio corpo. Não falei só pensando em mim, pensei na minha geração e no meu público, porque eu sei que muitas meninas passam por isso. Descobri muitas amigas que sofreram ou que estão sofrendo o mesmo distúrbio que eu tive”, explicou.

E sabe aquela famosa fase: “Sai dessa, fica bem, você tem uma vida e tanto”? Não servem de nada em momentos como este. “O que acontece muito é que, uma vez diagnosticada com depressão, as pessoas falam: ‘Sai dessa, você vai ficar bem’. E esse é o pior conselho, porque você quer sair dessa, só que não sabe como. As pessoas diziam que minha vida era maravilhosa e eu pensava: ‘Mas eu estou infeliz, então eu sou um lixo de ser humano, porque se minha vida é maravilhosa e eu estou assim…'”

“Eu já sofri e muito com distúrbio de imagem. Na época, as pessoas comentavam que eu tava um pouco gordinha, bochechuda, quadril largo e por aí vai. E eu acreditei”, contou também em outro vídeo no Instagram.

