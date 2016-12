Bruna Marquezine se emociona ao contar sobre sua visita a um campo de refugiados no Oriente Médio

A atriz Bruna Marquezine compartilhou momentos do que viveu durante sua visita ao Oriente Médio. Convidada pela ONU (Organização das Nações Unidas) para visitar campos de refugiados no Líbano e na Jordânia, ela contou sobre o encontro que teve com famílias e crianças e não conteve a emoção.

“Fico tentando me colocar no lugar. Não sei se eu aguentaria. Achei que pra entender de fato, precisaria vivenciar. Identifiquei duas maneiras de ajudar. A primeira era divulgar, a segunda era estar lá, presente, levar carinho, atenção, amor.”

