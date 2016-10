Bruna Marquezine se irrita com irmã de Neymar

Bruna Marquezine está estressada com Rafaella Santos, sua cunhada. A irmã de Neymar andou dizendo por aí que a namorada do irmão fez plástica no nariz, sim, apesar de Bruna negar publicamente.

A fofoca chegou ao ouvido da atriz global que não gostou nada de saber. Mas Rafaella nem fez muita questão de se justificar, viu? Tá nem aí. Obviamente, as duas vão negar e dizer que se adoram.

O que Rafaella esqueceu de dizer foi que Bruna também fez preenchimento nos lábios, como Anitta.

Veja o antes e depois e tire suas conclusões se a irmã de Neymar tem ou não razão de falar no nariz da outra:

