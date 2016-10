Bruna Marquezine sobre relação com Neymar: “O que ninguém sabe caminha tranquilo”

Bruna Marquezine não quer assumir se ela retomou o namoro ou não com o atacante Neymar. A atriz, que vai morar sozinha em um apartamento próprio, aprendeu a ser discreta quando o assunto é vida pessoal.

“Muita gente sempre me disse: ‘Quanto mais você preservar, mais as pessoas vão querer saber’. Mentira. Enquanto vender, enquanto der clique, as pessoas vão querer sempre saber. Mas por que eu vou ficar expondo minha vida para quem não conheço? Não tem só gente legal no mundo, não. As pessoas não desejam só o nosso bem. O que ninguém sabe caminha com mais tranquilidade.”

Os rumores da retomada surgiram na final do futebol masculino da Olimpíada Rio 2016, após o jogador abraçar a ex-namorada no Maracanã. De férias, a atriz viajou para Barcelona em setembro, onde foi fotografada por uma fã ao lado do atleta.

