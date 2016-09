Bruna Marquezine sobre torcida para volta com Neymar: “Surpresa”

Desde que Neymar “invadiu” a arquibancada do Maracanã para dar um abraço em Bruna Marquezine, após ganhar a medalha de ouro na Olimpíada Rio 2016, os nomes dos dois voltaram a aparecer juntos nos noticiários. Paralelamente a isso, teve início nas redes sociais uma campanha para que eles reatassem o namoro, em que até Giovanna Ewbank e Tatá Werneck entraram na dança.

Questionada, Bruna garante não saber porque há todo esse apoio e diz até se espantar com ele. “Fiquei surpresa com a repercussão, não esperava”, limita-se a dizer.

Veterana no quesito lidar com a imprensa, ainda que com 21 anos, Bruna conta que o interesse do público e da mídia por sua vida não a irrita: “Mas tento compreendê-lo”. Ainda assim, segundo a atriz, por causa de tamanha vigilância em sua vida, ela já mudou hábitos, seja na hora de compartilhar coisas na internet ou em saídas, mas nada muito fora do normal.

“Seria hipócrita dizer que não me preocupo. Tomo um pouco de cuidado, sim, porque tenho vontade de manter minha vida pessoal sempre mais reservada. Mas tento me preocupar pouco com isso, senão a gente se limita muito”.

Bruna explica que evitar falar de temas pessoais têm um objetivo: “O que tenho de interessante e quero dividir é meu trabalho, minha arte, que faço com muito amor. Minha vida pessoal diz respeito só a mim e a quem vive ela comigo.” (AG)

