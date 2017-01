Bruno Cortez Ã© o sexto reforÃ§o do GrÃªmio para 2017

O lateral-esquerdo Bruno Cortez é o sexto reforço do Grêmio para a temporada 2017. Com passagens destacadas por Botafogo e São Paulo, o atleta assinou contrato e já estava treinando junto ao grupo do Tricolor. O vínculo de Cortez é válido até dezembro, com possibilidade de prorrogação por mais uma temporada.

Bruno Cortez Barbosa é natural do Rio de Janeiro e tem 29 anos. Revelado pelo Arturzinho, teve destaque defendendo o Nova Iguaçu em 2011. No mesmo ano, transferiu-se para o Botafogo e foi eleito melhor lateral-esquerdo dos campeonatos Carioca e Brasileiro, além de uma das revelações da edição. Os bons desempenhos renderam, também, convocação para a Seleção Brasileira. Cortez esteve no grupo que disputou o Superclássico das Américas contra a Argentina.

O destaque obtido em 2011 despertou o interesse do São Paulo no jogador. Em 2012 ele foi eleito melhor lateral-esquerdo do Campeonato Paulista e foi também um dos jogadores de mais regularidade no Brasileirão, atuando em 35 das 38 rodadas. Ainda conquistou o título da Copa Sul-Americana.

Após o São Paulo, Cortez passou por Benfica, Criciúma e estava, desde 2015, no Albirex Niigata, do Japão. O novo reforço do Tricolor será apresentado nos próximos dias.

