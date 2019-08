Bruno e Marrone tornam-se embaixadores do turismo brasileiro

A dupla sertaneja Bruno e Marrone recebeu do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) o título de Embaixadores do Turismo Brasileiro. Após reunião com o presidente Jair Bolsonaro e diretores do órgão nesta terça-feira (20), os cantores assinaram o diploma do cargo. Com isso, a dupla fica com a missão de divulgar o turismo e a cultura brasileira em suas redes sociais. “Mostrando, mais uma vez, o amor pelo Brasil, pela música e pelo povo brasileiro, de forma totalmente colaborativa, essa dupla, que encanta o nosso país há muito, é a mais nova representação da promoção e divulgação do turismo no mundo. Tenho certeza que a nossa cultura será ainda mais difundida e mais turistas se interessarão pelo Brasil”, disse o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto.

Os cantores agradeceram e se comprometeram a apoiar com a divulgação das ações do governo para o setor turístico brasileiro. A dupla receberá materiais de promoção internacional do turismo brasileiro na tentativa de influenciar turistas de fora do país a visitarem o Brasil. A Embratur seleciona personalidades reconhecidas em suas atividades para ajudar a divulgar a cultura, a natureza e os atrativos brasileiros. No início do mês, o órgão também concedeu título de Embaixador do Turismo ao biólogo e apresentador Richard Rasmussen.

