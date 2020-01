Celebridades Bruno Gagliasso faz clique sensual de Giovanna Ewbank: “Minha gata”

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2020

Giovanna está no terceiro mês de gestação. Foto: Reprodução/Instagram Giovanna está no terceiro mês de gestação. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Bruno Gagliasso não se cansa de babar pela esposa, Giovanna Ewbank. No sábado (4), a apresentadora foi clicada deitada na cama de shorts jeans e biquíni pelo marido. O casal está com a família em Trancoso, na Bahia, desde o Réveillon.

“#Elapormim, minha gata, minha foto”, legendou o ator. Os pombinhos, que estão juntos há pelo menos 10 anos, esperam a chegada de seu terceiro filho. Eles já são pais de Titi e Bless.

Giovanna está no terceiro mês de gestação. ”Ops…a família cresceu! 😱Agora somos cinco! Fomos pegos de surpresa e a ficha ainda está caindo rsrsrs… Estou no terceiro mês de gestação e ainda não sabemos o sexo do bebê, o que podemos dizer agora é que estamos muito felizes e o momento é de muito amor e felicidade! ❤️❤️❤️”, escreveu ela ao anunciar a gravidez em seu Instagram no início de dezembro.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário