Bruno Gagliasso investe milhões e também fatura alto com negócios longe da TV

Se decidisse encerrar a carreira de ator aos 34 anos, Bruno Gagliasso já não precisaria mais se preocupar com seu futuro financeiro. Além de faturar alto com comerciais, ele é um dos artistas que mais possui investimentos. O galã é considerado por empresários como um verdadeiro homem de negócios. E dos mais variados, já que transita no mundo da gastronomia, esportes, decoração, hotelaria, entre outros.

Bruno mostra que não faz só amigos, faz sócios por onde anda e já possui mais de dez empresas que carregam sua imagem e que lhe pagam muito bem por isso. Investir no ator é considerado por muitos um bom negócio. Isso se deve também ao fato de os empresários não precisarem gastar tanto com divulgação, por exemplo, já que o galã de olhos azuis tem uma imagem respeitada no mercado, além de 4,3 milhões de seguidores no Instagram e mais de 2 milhões de curtidas em sua página no Facebook.

Segundo os sócios de Bruno, o ator costuma investir em tudo o que gosta. “Ele, além de tudo, consume os produtos antes mesmo de se tornar sócio. É um conhecedor e cliente do que se associa, o que facilita e muito. Ele vende e empresta a sua marca ao que gosta e confia. E isso já é garantia de sucesso”, diz Wilton Colle, presidente da Midway USA e o mais novo sócio de Bruno e sua mulher, Giovanna Ewbank. (AG)

