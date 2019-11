Bruno Gagliasso mostra tatuagem de Títi após ciúme da filha e manda recado: “Papai te ama”

Bruno Gagliasso teve que fazer uma retratação no Caldeirão do Huck deste sábado (9). O motivo? A filha do ator, Títi, não gostou nadinha de o pai ter mostrado apenas a tatuagem do filho Bless – que ele tem em um dos braços – no programa da semana passada, quando também foi jurado do Gonga La Gonga. “Eu preciso mandar um beijo, hein!”, adiantou Bruno, que teve a ajuda de Luciano Huck para esclarecer a questão.

“Títi, muito amiga de Eva, minha filha, ficou com muitos ciúmes, porque a gente só mostrou a tatuagem do irmão dela. Ela ‘registrou em cartório’ uma reclamação. Então, Títi, o programa de hoje é para você. E vamos abrir o programa mostrando a tatuagem da Títi!”, explicou o apresentador.

Bruno, então, mostrou a tatuagem da pequena também feita no braço, mandou beijos e recebeu aplausos: “Títi, papai te ama!”, declarou o ator. Luciano não perdeu a chance de brincar com o amigo: “Tá com medinho, né?”. E o ator não titubeou e disse que era por causa da personalidade forte de Titi.