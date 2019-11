Bruno Gagliasso, de 37 anos, não renovou o seu contrato com a Globo após 18 anos de casa. A informação foi confirmada nesta quinta (7), pela emissora e assessoria de imprensa do artista. A Globo informou que houve uma mudança na relação de trabalho. “Quando o ator foi renovar, preferiu fazer os próximos trabalhos por obra, uma decisão em comum acordo com a empresa.”