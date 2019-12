Celebridades Bruno Gagliasso passa por cirurgia para retirada de cisto na tireoide

Por Redação O Sul | 14 de dezembro de 2019

A cirurgia, que já estava prevista, aconteceu na quinta-feira e ele recebeu alta no mesmo dia Foto: Reprodução/Instagram Bruno Gagliasso revela ciúmes de filha mais velha. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Bruno Gagliasso foi internado na última quarta-feira (11) no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, para a retirada de um cisto na tireoide. De acordo com a assessoria do ator, a cirurgia, que já estava prevista, aconteceu na quinta-feira (12) e ele recebeu alta no mesmo dia.

Na terça-feira (10), a Netflix oficializou a contratação de Gagliasso por meio de um vídeo no qual o ator simula um teste para a produção espanhola “La Casa de Papel”, grande sucesso do serviço de streaming. Durante a “entrevista de emprego”, o artista falou sobre o “surubão de Noronha” e disse não querer mais trabalhar em novelas.

A TV Globo reagiu à brincadeira com uma postagem bem-humorada nas redes da Globoplay com os dizeres: “Ufa! Tá liberado fazer séries e novelas por aqui. A boa notícia é que eu tenho os dois”. A sentença acompanhava imagens de vários momentos do astro em diversas produções da emissora.

Partiu de Gagliasso a iniciativa de não renovar contrato com a emissora carioca no início de novembro. À época ele usou uma rede social para explicar sua decisão: “Tudo muda. A gente muda. O tempo muda. Nossas relações mudam. Mas o afeto, esse é permanente. Há 18 anos vocês me acompanham em séries e novelas da TV Globo e juntos fomos construindo uma bela história que agora ganha um novo capítulo.”

Gagliasso é casado desde 2010 com a atriz Giovanna Ewbank. Em julho de 2016, o casal adotou no Malawi, uma menina de quatro anos de idade chamada Chissomo, conhecida como Titi. Em julho de 2019 voltaram ao país africano e adotaram Bless, um garoto de quatro anos.

