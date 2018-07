BS Festival terá domingo dedicado aos workshops em Porto Alegre

O BS Festival, evento que ocorre em Porto Alegre nos dias 1º e 02 de setembro, promete gerar muitos debates em torno de temáticas inovadoras e criativas. Além dos debates e palestras, o evento contará com um dia dedicado a workshops.

A programabção acontece no domingo (02) e oferecerá diferentes dinâmicas para os interessados. As inscrições para as atividades podem ser feitas pelo site do BS Festival, e são separadas da inscrição do festival.

Workshop Vetor – Conceitos da facilitação criativa

Ministrada pelo co-founder da Paint, Rafael Perez e pelo designer, Bruno Deos, a atividade tem como objetivo apresentar conceitos da facilitação criativa, seus fundamentos e como aplicá-los. Além disso serão apresentadas ferramentas de design que podem intermediar os processos e facilitar a rotina profissional. A programação ainda mostrará como aplicar tais ideias, além de apresentar os conceitos de Design Thinking, Escuta Ativa, Feedbacks e empatia.

Duração: 04 horas | Investimento: R$ 300

Workshop Empatia – Logo ali dentro de você

A era da persuasão e dos negócios baseados em lucro dá espaço para a valorização do impacto social e das abordagens centradas nas pessoas. Empatia é o tema da vez e, durante o workshop, serão trabalhadas tanto teoria quanto prática da ideia. Os facilitadores da atividade serão Eduardo Tremarin e Gabriela Zambenedetti, da Trema – Conexões com Propósito.

Duração: 03 horas | Investimento: R$ 175

Workshop “Palhaços de propósito e o propósito de ser palhaço”

Inteligência emocional e gestão da emoção, hábitos de improvisação aplicada, comunicação não violenta, autenticidade, empatia e resiliência são apenas alguns dos temas que estarão em pauta neste workshop. A atividade será ministrada por Alessandra Nolasco (Especialista em DHO e Gestão de Pessoas), Carine Oedmann (Pedagoga e Educadora Organizacional) e Gustavo Pereira (Inteligência Competitiva, Gestão e Improvisação Aplicada).

Duração: 04 horas | Investimento: R$ 150

Workbot – Criando personalidade para robôs

O workshop Hands On para criar personas e chatbots usando a plataforma Zenvia contará com a participação de Billy Garcia, Evangelizador conversional da Zenvia, Giuliano Griffante, lidere do time de front-end da empresa e Paula Gularte, product owner da plataforma de chatbots da Zenvia.

Duração: 02 horas | Investimento: R$ 75

Sobre o festival

O BS Festival é promovido pelo Black Sheep Project e Grupo Austral. O evento traz conhecimento e diversão com beer trucks e food trucks, apresentações artísticas e musicais, passeio de bike pelo Distrito C, entre outras atrações.

Serão seis pilares de conteúdos distribuídos em mais de 12 espaços (hubs), reunindo 120 atividades entre palestras, workshops, experiências e atrações espalhadas em um dos bairros mais criativos da cidade: o Bairro Floresta. As palestras e workshops acontecerão em espaços que abrigam de 120 a 300 pessoas cada um.

SERVIÇO

O que: Workshops BS Festival 2018

Quando: domingo, 02 de setembro de 2018

Horário: a partir das 10h30

Onde: Black Sheep Project (Av. Cristóvão Colombo, 545) – Floresta

Informações e ingressos e inscrições para workshops: http://www.bsfestival.com.br

