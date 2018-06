Bud Basement POA recebe festa “I Love Hip Hop”

O Mundial começou e com ele muitas atrações chegam ao Budweiser Basement POA – projeto que ocupa o Caís Mauá, em Porto Alegre, durante toda a competição, com transmissão ao vivo dos jogos em seu telão com visão 360°.

Na Sexta-Feira (22), a label “I Love Hip Hop” chega para animar a noite e espantar o frio do inverno gaúcho. Uma mistura de Hip Hop e Funk será a trilha sonora do evento. Entre as atrações confirmadas, estão o DJ residente Milkshake, Heron Love e o funkeiro MC Don Juan.

A festa organizada pelos sócios Thiago Grandi, Geraldo Birmann e Ricardo Basso, vai além de um negócio. Desde 2010, o empresário Thiago Grandi, mobiliza campanhas solidárias da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) com diferentes times de jovens que divulgam às festas.

Nesta edição, a ONG beneficiada com o evento será a Renascer. Quem levar uma bola para doação, ganhará um mimo exclusivo da “I Love Hip Hop” e uma cerveja Budweiser.

Serviço

O que: Coolture no Mundial – I Love Hip Hop Até o Chão – MC Don Juan

Onde: Bud Basement POA – Avenida Mauá, 1050, Pavilhão A-7

Quando: Sexta-feira, 22 de Junho

Ingressos: disponíveis no app da Onni.

