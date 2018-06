Budweiser Basement realiza especial Tim Maia com Jorjão no Cais Mauá em Porto Alegre

Na próxima segunda-feira (02), o Brasil entra em campo pelas oitavas de final do Mundial para enfrentar o México. Patrocinadora da competição, a Budweiser Basement realiza um café da manhã e apresenta como atração Jorjão para embalar a torcida brasileira rumo ao hexacampeonato.

Jorjão canta e interpreta as canções daquele que trouxe a Soul Music para nosso cenário musical, já tendo se apresentado para milhares de pessoas em diversas cidades do País. Com muito carisma e irreverência, o cantor foi eleito por Nelson Motta (crítico musical) como o melhor intérprete de Tim.

No repertório não faltam clássicos, Jorjão faz releituras de hit’s como: Sossego, Ela partiu, Não quero dinheiro, Do Leme ao Ponta, Descobridor dos sete mares, Chocolate, Paixão antiga, entre tantas outras. Para quem gosta de música boa, este show é imperdível!

Serviço:

O que: Especial Tim Maia com Jorjão no Bud Basement

Onde: Budweiser Basement Poa – Cais Mauá – Centro de Porto Alegre

Horário: a partir das 9:30

Ingressos: acesso – 50,00 reais

com café da manhã – 70,00 reais

