Buenos Aires tem “beijaço” contra discriminação

Em forma de protesto, vários casais homossexuais participaram de um “beijaço” diante de um tradicional bar de Buenos Aires (Argentina), convocados por um casal de mulheres que foi convidado a se retirar do estabelecimento.

“Me expulsaram do Bar La Biela”, disse Belén Arena, 25 anos, nas redes sociais ao convocar o protesto, que se realizou no bairro de Recoleta. Belén ressaltou que “o objetivo do ‘beijaço’ é provar que cada vez mais temos vontade de viver livremente e há cada vez menos gente que pensa como os homens das cavernas”.

Ela contou que foi interpelada por um funcionário do bar quando acariciava o rosto e o ombro de sua companheira, que chorava por um problema pessoal. “O moço nos disse: ‘Fiquem tranquilas, mas não podem fazer isto aqui’”, afirmou. O gerente do La Biela, Carlos Gutiérrez, justificou sua decisão afirmando que “faria o mesmo com um casal normal, com um homem e uma mulher”, o que indignou Belén ainda mais.

