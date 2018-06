Bulgária reativa projeto usina nuclear

O Parlamento da Bulgária, dominado pelo partido governante, o conservador populista GERB, decidiu nesta quinta-feira (7) reativar os planos para construir uma segunda usina nuclear no país. Ao todo, 172 deputados votaram a favor, com apenas 14 contra. O governo prevê construir uma nova usina, com tecnologia russa, na cidade de Belene, na fronteira fluvial com a Romênia.

