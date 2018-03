Bulgária reporta surto de gripe aviária H5N8

A Bulgária relatou um surto do vírus da gripe aviária H5N8, altamente patogênico, em uma fazenda no distrito de Dobrich, nordeste do país, disse a agência nacional de segurança alimentar nesta segunda-feira (5). O vírus, encontrado em uma fazenda na cidade de General Toshevo, localizada perto da fronteira com a Romênia, levou à morte de 140 mil aves.

Deixe seu comentário: