Um grupo armado atacou nessa sexta-feira a área diplomática de Uagadugu, capital de Burkina Faso, provocando incêndios e tiroteios com forças de segurança próximo à sede do governo do país africano e à embaixada francesa. Segundo a imprensa local, os suspeitos são cinco homens não identificados, que desceram de uma van gritando palavras-de-ordem em árabe.

