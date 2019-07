Burocracia x Negócios

Fiscalização feita pelo TCU (Tribunal de Contas da União) aponta que excessos burocráticos prejudicam os negócios no Brasil. O TCU verificou que faltam transparência, organização e padronização das exigências por parte dos órgãos federais. Foi constatada ainda a ausência de controle sobre o prazo para prestação de serviços. No relatório, o ministro-relator Vital do Rêgo aponta haver “falhas de articulação e compartilhamento de dados entre órgãos”. O TCU determinou à Secretaria Especial de Desburocratização que “institua mecanismos para a utilização de dados da pesquisa de satisfação dos usuários dos seus serviços”.

Carequinha da direita

Dono da rede Havan, que começou a vida comercial vendendo tecidos, Luciano Hang tem se reunido com consultores e prepara candidatura a governador de Santa Catarina

Defunto viciado

A Polícia de São José do Rio Pardo (SP) prendeu o traficante Além-Drogas, que vendia entorpecentes no cemitério. Nenhum cliente foi denunciado. Deu no jornal Democrata

Mistério

A Coluna solicitou há seis dias ao Superior Tribunal Militar o número de condenações de militares das três Forças ligados ao tráfico de drogas. Continua o mistério.

Quebradeira prevista

Equipe do Planalto acredita que os governadores, excluídos da reforma da Previdência, não farão mudanças nos seus Estados, pressionados pela polícia e professores. Sindicatos fortes e ameaças de greves amedrontam os gestores – que em alguns anos poderão quebrar e aparecer com pires nas mãos em Brasília. E reclamando da União…

A conferir

Depois das visitas da Polícia Federal nos governos passados, a Caixa entrou na era do compliance e concluiu seleção de profissionais (de fora e da carreira do banco) para 12 vice-presidências com apoio de uma multinacional de seleção de headhunters. Além de selecionar para 22 diretorias.

Piadinha perigosa

A bancada do PT na Câmara vai representar na Comissão de Ética da Presidência sobre “conduta” do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ao comentar o escândalo dos 39 quilos de cocaína dentro de avião da FAB, soltou: “No passado o avião presidencial já transportou drogas em maior quantidade. Alguém sabe o peso do Lula ou da Dilma?”.

Jogos na TV

Um debate que vale a pena assistir. De um lado, Magnho José, do Instituto Brasileiro do Jogo Legal, maior especialista no País em jogos; e de outro Paulo Fernando Melo, do movimento Brasil Sem Azar, principal adversário da frente parlamentar da legalização dos Jogos no Congresso. Na TV Câmara amanhã à noite. De que lado você fica?

Timóteo

Os governadores João Doria (PSDB), de São Paulo, e Rui Costa (PT), da Bahia, têm telefonado para o Hospital das Clínicas para saber o estado de saúde de Agnaldo Timóteo, 83. Ele está internado há mais de mês após passar mal numa cidade baiana. Para quem não sabe, ou não lembra, Timóteo foi vereador e deputado federal.

Selfie-man

O vereador Eduardo Suplicy (PT), 78, comemora popularidade em tempos de baixa entre políticos. Tirou, diz, 3 mil selfies com populares em 2h30 na festa de aniversário.

MERCADO

Prédio do BB

Com US$ 88 bilhões em ativos, a Tishman Speyer, administradora de edifícios caros pelo mundo (como o Rockfeller Center em NY) lançou cotas do fundo de investimento para a Green Towers em Brasília. Vem a ser a sede construída do Banco do Brasil.

Féria$

Com o início das férias de Julho, a Lendico, especializada em crédito pessoal online, identificou crescimento de 28% nas solicitações de empréstimos para viagens em comparação a abril deste ano. Já em relação a maio de 2018, o crescimento foi de 4%.

ESPLANADEIRA

# Maior especialista no Brasil sobre as microempresas, Afif Domingos viaja o País para palestrar sobre “a grandeza dos pequenos negócios”.

# Poesias inéditas de Leandro Bellini serão lidas por Paulo Betti, Nei Latorraca, Zezé Motta no documentário da cineasta Ekatala Keller – sobre vocações artísticas.

