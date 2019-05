Busca recolocação no mercado de trabalho? Confira 5 dicas

O desemprego no Brasil atinge 12 milhões de pessoas, segundo informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O período médio de espera para o alcance de um novo emprego é de um ano e dois meses. Diante deste panorama, é necessário permanecer atento a fim de identificar as oportunidades de recolocação no mercado.

O sócio-diretor da Psiciona Educação & Desenvolvimento, Ivan Corrêa, afirma que o ambiente corporativo está cada vez mais exigente. “As empresas passaram a diminuir o fluxo de contratações para investir em profissionais multitarefas altamente capacitados.” Com isso, as pessoas que buscam um emprego tendem a sentir insegurança.

Pensando em incentivar a trajetória de pessoas a procura de um novo cargo, o especialista em desenvolvimento corporativo listou as cinco principais dicas de recolocação no mercado de trabalho. Confira:

Defina as prioridades

Para ter sucesso em uma recolocação, é fundamental traçar os objetivos de carreira a fim de definir as prioridades profissionais e, consequentemente, facilitar o processo de concentrar os esforços em oportunidades adequadas ao perfil do trabalhador. Neste caso, o ideal é refletir sobre a trajetória individual com o intuito de avaliar conquistas, pontos negativos e aprendizagens.

Seja atrativo

O currículo é a porta de entrada para as organizações. Neste contexto, excelentes profissionais são descartados no processo de recrutamento por apresentarem um conteúdo em desacordo com a oportunidade de emprego. Na prática, o material deve ter um design clean com, no máximo, duas páginas que destacam as experiências mais relevantes para a posição a ser aplicada. Outra sugestão que faz a diferença nesta ação é utilizar palavras-chave capazes de remeterem a vaga. Por fim, é importante atentar-se aos erros gramaticais que podem comprometer a imagem do candidato.

Alimente um bom networking

Muitas vezes os profissionais sentem-se envergonhados em assumir aos amigos e conhecidos que estão em busca de uma nova colocação no mercado de trabalho. Contudo, é justamente esta iniciativa que pode render-lhes as primeiras oportunidades. Logo, é imprescindível alimentar uma rede de relacionamentos por meio de telefonemas e encontros descontraídos com pessoas inseridas em ambientes de interesse do profissional.

Atualize-se

A habilidade de aprendizagem contínua é uma exigência para qualquer pessoa (com emprego ou não), pois é um meio de continuar em alinhamento com as últimas novidades do mercado. Neste sentido, é possível usar o tempo livre para dedicar-se a participação em workshops, cursos, palestras e eventos da área de interesse. No final das contas, o comportamento demonstra que mesmo sem um emprego formal o profissional tem dedicação e está disposto a abrir-se ao aprendizado.

Abra a mente

Os serviços fixos nem sempre são tão fáceis de encontrar. Por esta razão, é imprescindível abrir a mente para saídas alternativas como é o caso das vagas temporárias. Antigamente, esta espécie de emprego era de exclusividade dos períodos sazonais. Mas, hoje em dia acontecem com maior frequência devido aos projetos pontuais das empresas. Entre os benefícios deste trabalho encontram-se: possibilidade de contratação, oportunidades futuras, ampliação de networking e impulsionamento do portfólio.

Deixe seu comentário: