Buscando reabilitação no Campeonato Brasileiro, o Inter enfrenta o Fluminense no Beira-Rio

Buscando a reabilitação no Campeonato Brasileiro, o Inter entra em campo novamente neste fim de semana. O adversário será o Fluminense, às 16h, neste domingo (10), pela 32ª rodada, no Beira-Rio.

A preparação para o confronto contra o clube carioca foi de apenas um dia. Após uma longa viagem de Fortaleza para Porto Alegre, o grupo colorado chegou na noite de sexta-feira (8) à capital gaúcha e treinou na manhã deste sábado (9), no estádio Beira-Rio. O trabalho foi com portões fechados para a imprensa, com privacidade para o técnico Zé Ricardo ajustar detalhes da equipe e testar alternativas para a partida deste domingo. Marcelo Lomba, Edenilson e Nico López retornam de suspensão e ficam à disposição da comissão técnica para o duelo.

Antes da atividade, o meio-campista Patrick concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do CT. O jogador projetou o desafio contra o Fluminense e afirmou que o Colorado precisa voltar a vencer no Brasileirão. “Temos consciência que precisamos melhorar, buscar uma reação o mais rápido possível. Nessa próxima partida vamos dar o nosso melhor para sairmos dessa situação”, afirmou o camisa 88.

Recentemente recuperado de uma lesão, Rodrigo Moledo voltou a apresentar problema na coxa direita e pode, novamente, ser baixa por mais tempo no Inter. Na partida de quinta-feira, o defensor ficou de fora da partida contra o Ceará por conta de um desconforto. A tendência é que na partida deste final de semana, Moledo fique de fora do jogo contra o Fluminense. Bruno Fuchs, que foi o titular no Castelão, deve seguir na zaga.

O Inter fez uma promoção de ingressos para a partida deste domingo. Os torcedores associados do clube terão entrada liberada na partida no Beira-Rio, mediante check-in. A iniciativa do clube é válida para sócios de todas as categorias, que terão acesso liberado em todas as áreas livres do estádio. Além disso, também haverá preços promocionais de ingressos para a torcida em geral. A compra pode ser feita pela internet e na bilheteria do Gigantinho.