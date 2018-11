Buscando se manter no G4 do Brasileirão, o Grêmio enfrenta o São Paulo nesta quinta

Buscando se manter no G4 do Campeonato Brasileiro, o Grêmio tem, na noite desta quinta-feira (15), um confronto direto com o São Paulo. O Tricolor atualmente ocupa a 4ª colocação na tabela de classificação, com os mesmos 58 pontos do Tricolor paulista, porém com uma vitória a mais. Um empate mantém o time de Renato Portaluppi na frente.

Para alcançar tal objetivo, a manhã desta quarta (14) foi de trabalho no CT Presidente Luiz Carvalho, ainda em Porto Alegre. O técnico Renato Portaluppi manteve mistério e comandou a primeira parte do treinamento com portões fechados. Quando abertos, a imprensa acompanhou o tradicional rachão, que ocorre sempre nas vésperas dos jogos. Os atletas Luan, Léo Moura e Leonardo Gomes não trabalharam com o grupo no campo.

A delegação embarcou às 12h15min, no aeroporto Salgado Filho, com destino a São Paulo, onde enfrenta o adversário a partir das 19h, no Morumbi.

Estátua

Produzida de forma minuciosa, com cuidado extremo aos detalhes das feições e dos gestos do maior ídolo da história do Tricolor, a estátua que imortaliza a comemoração de Renato Portaluppi no Mundial de 1983 entrou em fase final dos moldes de gesso e fibra de vidro, último estágio antes da fundição em bronze.

Além da busca incansável pelo maior realismo das expressões de Renato Portaluppi a partir de provas submetidas à avaliação do ídolo, a confecção da estátua precisou passar por aprovações dos detalhes dentro de normas técnicas, o que causou pequeno atraso em relação ao cronograma inicial.

Com 2 metros de altura, a estátua que eterniza Renato será fixada na Calçada da Fama do Grêmio, na esplanada Oeste da Arena. A data de inauguração será divulgada depois que os trabalhos tiverem sido concluídos.

