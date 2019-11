Notas Mundo Buscas após terremoto na Albânia continuam

28 de novembro de 2019

Equipes de resgate continuaram nesta quinta-feira (28) as buscas por vítimas e desaparecidos do terremoto que atingiu a Albânia há dois dias. O número de mortos chegou a 46, e mais de 2 mil pessoas ficaram feridas, segundo a agência Associated Press. O Ministério da Saúde local informa que, entre os mais de 2 mil feridos, 60 ainda estavam no hospital.

