Buscas por homem que caiu no Rio Jacuí foram ampliadas

As buscas pelo morador da Ilha da Pintada, em Porto Alegre, foram ampliadas nesta quinta-feira (1º). O Grupo de Busca e Salvamento (GBS) segue procurando o homem que caiu de um barco, no último domingo (28), nas águas do Rio Jacuí.

Nos três primeiros dias, mergulhadores do GBS estavam procurando o desaparecido apenas na região onde ele caiu, mas até o momento não havia vestígios. Devido a isso, as buscas foram ampliadas e na manhã de hoje e quatro militares estão fazendo uma varredura no Guaíba, em duas embarcações. Eles dividem o Guaíba em quadrantes, assim é possível fazer todo mapeamento do rio e localizar o homem que ainda não teve seu nome divulgado.

Na hora da queda, ele estava com um amigo no barco que também acabou caindo, mas foi resgatado. De acordo com os bombeiros, a embarcação não estava regularizada e os dois estavam sem colete salva-vidas, equipamento obrigatório para navegar.

