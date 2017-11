O ex-presidente dos Estados Unidos George H. W. Bush (1989-1993) se desculpou com uma mulher que o acusa de tê-la tocado de maneira inadequada durante uma sessão de fotos que aconteceu em 2003, quando ela tinha apenas 16 anos, e ele 79. O porta-voz do ex-presidente, Jim McGrath, afirmou em um comunicado à imprensa que Bush pai “nunca causaria angústia a ninguém com pleno conhecimento”.

